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İran Destekli Terörist Gruplar ABD Üssüne Roket Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran Destekli Terörist Gruplar ABD Üssüne Roket Saldırısı Düzenledi

Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ABD ordusunun konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roket saldırısı düzenledi. ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin bir kısmını imha etti. ABD güçleri ise karşılık olarak Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle saldırdı. Haseke ve Deryrizor'da ABD üsleri, yılbaşından bu yana sık sık saldırılara maruz kalıyor.

İran Destekli Terörist Gruplar ABD Üssüne Roket Saldırısı Düzenledi
14.01.2024 - 22:35,
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TEL Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.

Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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