İran Devrim Muhafızları, ABD destekli olduğu öne sürülen 2 tankeri Hürmüz'de durdurdu - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, ABD destekli olduğu öne sürülen 2 tankeri Hürmüz'de durdurdu

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahtaki 2 petrol tankerini güneyde durdurdu. Açıklamada, tankerlerin ABD desteğiyle seyir sistemlerini kapatıp İran'ın onaylamadığı rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki "izinsiz" güzergahtan geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle 2 petrol tankerini boğazın güneyinde durdurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, diğeri batı kesiminde olmak üzere "izinsiz" güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin "yaşanan bir olay" sonucu boğazın güneyinde durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak İran'ın onaylamadığı güney rotasından geçmeye çalıştığı ve yapılan uyarıları dikkate almadığı ileri sürülen açıklamada, gemilerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, bunun "İran'ın belirlediği kurallara uyulmamasından kaynaklandığı" ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminden geçmeye çalışan bazı gemilerde zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildiriliyor.

Kaynak: AA
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