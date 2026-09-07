İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı\'nda üç tankeri uyarıyla geri çevirdi

TAHRAN, 7 Eylül (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nı güney rotasından geçmeye çalışan iki petrol tankeri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri, İran Devrim Muhafızları donanmasının uyarısı üzerine rota değiştirerek geri döndü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, güncel deniz trafiği takip verilerine dayandırdığı pazar günkü haberinde söz konusu gemilerin, Marshall Adaları bayraklı petrol tankeri Velos Amber, Liberya bayraklı petrol tankeri Bravo ve Marshall Adaları bayraklı Katar'a ait LNG tankeri Al Sheehaniya olduğunu bildirdi.

Haberde, gemilerin donanma tarafından boğazdaki güney rotasının kapalı olduğu yönünde uyarıldığı kaydedildi.

Bu gelişme, İran ile ABD arasında son dönemde yaşanan bir dizi deniz çatışmasının ardından geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, "bölge sularında devriye gezen iki ABD savaş gemisine balistik füze fırlatmasının" ardından İran'a ait üç ham petrol tankerini vurduklarını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD saldırılarını doğrulayarak, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndaki üç petrol tankerini ve farklı noktalardaki ABD bağlantılı üç gemiyi hedef aldıklarını açıkladı.

Tahran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkeye düzenlediği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlarken, ABD de İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giden veya buralardan ayrılan gemilere yönelik deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.