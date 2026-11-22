TAHRAN, 22 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni füze üssünü ve iki füzeli fırlatma sistemini tanıttı.

İran'ın devlete ait IRIB Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre tanıtım, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi ile Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi'nin ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Habere göre üste, İran Devrim Muhafızları'na ait geliştirilmiş ve yeni nesil füzeler bulunuyor. Daha uzun menzile ve daha yüksek isabet oranına sahip olan füzeler, GPS sisteminden bağımsız çalışan yerli sistemlerle yönlendirilebiliyor.

Haberde, yeni fırlatma sisteminin aynı anda sıvı yakıtlı iki füze taşıyıp ateşleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre Vahidi, "Düşmanlarımızın başına gelenler henüz sadece başlangıç" dedi.

Musevi ise ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü iki savaş arasındaki dönemde Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artırdığını belirterek, "gözdağı ve caydırıcılık amacıyla tasarlanmış şaşırtıcı ve son derece etkili ürünler" geliştirdiklerini söyledi.

Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, bu ayın başında katı ve sıvı yakıtlı balistik füzeler ile seyir füzelerinin bulunduğu başka bir füze üssünü tanıtmıştı.