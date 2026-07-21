İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD Radarlarını Vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'e ait Bubiyan adası ile Ali es- Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr 2 Operasyonu'nun 24. dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kuveyt'e bulunan Bubiyan Adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğu belirtildi.
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