İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir gemiye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen "EPAMINODES" isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu EPAMINODES isimli geminin son 6 ayda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği ve ABD Ordusu ile bağlantısı olabileceği belirtilirken, söz konusu geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğu kaydedildi.