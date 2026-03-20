İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Naini Hayatını Kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhammed Ali Naini'nin, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Naini, bu sabah ABD-İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi.
Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
