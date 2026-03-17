İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin Ölümünü Teyit Etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti.
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.
Açıklama ile "İsrailli yetkililerin Süleymani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddiası" doğrulanmış oldu.
