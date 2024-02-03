İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg Yemen\'deki Durumu Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki durum ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Grundberg ile bir araya geldi.

Görüşmede Yemen meselesinin özelinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının "durumu ve siyasi çözüm çabalarını karmaşıklaştırdığını" ifade etti.

ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarını da kınayan Abdullahiyan, bu saldırıları, Washington yönetiminin sorunları militarizme başvurarak çözme yönündeki "yanlış ve başarısız" yaklaşımının devamı olarak nitelendirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg de İran'ın başta Yemen olmak üzere bölgede istikrar ve güvenlikle ilgili konumunun önemine değindi.

BM'nin Yemen'de barış ve huzurun sağlanması ve bu ülke içindeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerine ilişkin bir raporu İranlı Bakan'a ileten Grundberg, krizlerin bölge içindeki kapasitelerin kullanılarak çözülmesinin gerekliliğini vurguladı.