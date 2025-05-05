İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da

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Arakçi, Pakistan ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere İslamabad'a gitti.

05.05.2025 10:52
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- İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da

İSLAMABAD - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere Pakistan'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'a geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere İslamabad Uluslararası Havalimanı'na inen Arakçi, Batı Asya'dan Sorumlu yetkili Seyyid Asad Gillani, İran'ın Pakistan Büyükelçisi ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Arakçi, İran'ın Pakistan ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. İslamabad'daki ziyareti sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacaklarını ifade eden Arakçi, İran ile Pakistan arasındaki iş birliğini daha iyi bir yola koymak için çalıştıklarını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını kaydeden Bakan Abbas Arakçi, İran'ın Hindistan dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin de aynı şekilde önemli olduğunu ifade etti. İranlı Bakan, Pakistan ve Hindistan'a itidalli davranmaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

Arakçi, İslamabad temasların çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da - Son Dakika

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