İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'den aldığı son teklifi Pezeşkiyan'a sundu - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'den aldığı son teklifi Pezeşkiyan'a sundu

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İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD'den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğunu bildirdi. Teklifin bakanlar kurulunda değerlendirileceği, İran heyetinin Avrupa ve Basra Körfezi'ne komşu ülkelerle yoğun diplomasi yürüttüğü aktarıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD'den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunduğunu bildirdi.

Muhacerani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin teklifi hakkında bilgi verdi.

Erakçi'nin ABD'nin teklifini aldığını ve değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğunu aktaran Muhacerani, teklifin bakanlar kurulunda değerlendirileceğini belirtti.

Muhacerani ayrıca, "Düşmanın siyasi olarak İran'ı yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyeti çok sayıda Avrupa ülkesi, Fars (Basra) Körfezi'ne komşu ülkeler ve diğer ülke yetkilileriyle yoğun diplomatik görüşmeler yapmıştır." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'den aldığı son teklifi Pezeşkiyan'a sundu - Son Dakika
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