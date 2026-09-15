İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin askeri kayıpları raporuna "buzdağının görünen kısmı" dedi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin askeri kayıpları raporuna "buzdağının görünen kısmı" dedi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pentagon denetçisinin "Destansı Öfke Operasyonu" adlı İran savaşı raporundaki ABD askeri kayıplarına ilişkin bölümü alıntılayarak "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği??????? bilgisi de paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin askeri kayıpları raporuna 'buzdağının görünen kısmı' dedi - Son Dakika

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