İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cooper ve Munir ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve arabulucu Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bölgesel meseleler hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Cooper ve Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgesel meseleler ile İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve İran'ın, Lübnan'a yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar ele alındı.