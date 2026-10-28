İran Dışişleri Bakanı Erakçi, diplomasiye şans vermeye devam edeceklerini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, diplomasiye şans vermeye devam edeceklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, silahlı kuvvetlerin savunmaya hazır olduğunu ancak diplomasiye şans vermeyi sürdüreceklerini bildirdi. Erakçi, arabulucularla temasların süreceğini, kısa sürede uygulanabilecek 7 günlük plana dair fikirlerin değerlendirildiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için arabulucularla temaslarını sürdüreceğini belirtti.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğunu ancak diplomasiye başarı şansı vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini kaydeden İranlı bakan, bir haftadan daha kısa sürede dahi uygulanabilecek 7 günlük planın hayata geçirilmesini sağlayacak fikirleri değerlendirdiklerini aktardı.
Kaynak: AA
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