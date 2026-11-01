İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz planında henüz sonuç alınamadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin iki günlük plan konusunda Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmelerin devam ettiğini belirterek, henüz kesin bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran'dan bir heyetin Katar'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, "Görüşmeler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşamadık. Çünkü sonuca ulaşılması, karşı tarafın sorularımıza vereceği yanıtlara bağlı." dedi.

Ziyaretin Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde gerçekleştirildiğini belirten Erakçi, görüşmelerin amacının, son haftalarda Tahran'da temaslarda bulunan Katarlı arabulucularla istişareleri sürdürmek olduğunu ifade etti.

Erakçi, ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere yapılmasının planlanmadığını vurgulayarak, iki günlük plana ilişkin görüşmelerin arabulucularla devam ettiğini kaydetti.

Diplomasiye ilişkin çabaları sürdürdüklerini dile getiren Erakçi, karşı tarafın da rasyonel davranarak diplomasiyi diğer yollara tercih etmesini umduklarını söyledi.

İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu belirten Erakçi, ülke lideri Mücteba Hamaney'in üst düzey askeri komutanlara verdiği talimatların İran'ın iradesini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin görevlerinin net olduğunu vurgulayan Erakçi, önceki iki savaştan edinilen tecrübeler sayesinde ordunun eskisinden çok daha güçlü olduğunu savundu.

Erakçi, İran'ın savunma ve diplomasiye eş zamanlı olarak hazır olduğunu belirterek, ABD'nin hangi yolu seçeceğinin kendi rasyonel yaklaşımına bağlı olduğunu kaydetti.