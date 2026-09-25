İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden hesap istedi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden hesap istedi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiltere ve bazı Avrupa hükümetlerinin Orta Doğu'da "işgalci ve terörist bir rejim" kurulmasındaki rolü nedeniyle hesap vermesi gerektiğini söyledi. Erakçi, bu ülkelerin İsrail'e silah ve siyasi desteğinin bölgedeki suçları artırdığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz hükümeti ve diğer bazı Avrupa hükümetlerinin Orta Doğu'da "işgalci ve terörist bir rejimin" kurulmasında ve sürdürülmesinde oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

Erakçi'nin mevkidaşları ile görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İngiliz mevkidaşı Miliband ile görüşmesinde Erakçi, bölgedeki ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güvensizliğin "ABD ve İsrail'in bazı Avrupa devletlerinin desteği ve işbirliğiyle gerçekleştirdiği saldırılardan kaynaklandığını" ve bunun İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini söyledi.

Erakçi, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, İsrail işgalinin sona ermesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu belirterek, İngiliz hükümeti ve diğer bazı Avrupa hükümetlerinin Orta Doğu'da "işgalci ve terörist bir rejimin kurulmasında ve sürdürülmesinde oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini" söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin İran ve bölgesel gelişmelere yönelik "yıkıcı ve sorumsuz" yaklaşımlarının değiştirilmesi çağrısında bulunan Erakçi, başka ülkelerin iç işlerine müdahalede ısrar etmenin ve insan hakları kavramlarını bir araç olarak kullanmanın kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Erakçi, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin devam eden kapsamlı silah ve siyasi desteğinin, İsrail'in Filistin halkına ve bölge ülkelerine karşı işlediği suçların artmasında önemli bir faktör olduğunu belirterek, İngiltere ve diğer ülkelerin ilgili uluslararası anlaşmalara göre, İsrail yetkililerini soykırım ve savaş suçlarından yargılamak ve cezalandırmakla yükümlü olduklarını vurguladı.

İran'ın "barışçıl nükleer programıyla" ilgili sorunların çözümü için diplomasi kapasitesini kullanmada sorumlu bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ABD'nin tetik mekanizması konusundaki "yasadışı eylemlerini" takip etmeleri ve ABD ile İsrail'in İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırganlığına karşı kararlı bir duruş sergilememeleri nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini belirtti.

Erakçi-Abdulati görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde Filistin konusu ele alındı.

Erakçi, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma konusunda uluslararası ahlaki ve hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek, "Filistin sorunu, çağdaş dünyanın en büyük insani ve ahlaki krizidir ve tüm ülkeler işgale karşı koymak ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve Kudüs'ü başkenti olarak kabul eden bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını gerçekleştirmeye yardımcı olmakla yükümlüdür." dedi.

İsrail'in, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırganlıklarına değinen Erakçi, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik İsrail saldırganlıklarıyla mücadele etmek için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı düzeyinde de dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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