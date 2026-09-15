İran Dışişleri Bakanı Erakçi, KYB Başkanı Talabani'yi Tahran'da ağırladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erakçi ile Talabani'nin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Talabani'nin Erakçi'nin daveti üzerine Tahran'a geldiği belirtilirken görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, Talabani'nin Tahran ziyaretinin İran'ın Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel istikrara katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Bekayi, görüşmelerde sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği konularının da ele alınacağını dile getirmişti.