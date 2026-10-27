İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi'nin mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik istişarelerin devam etmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.