İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Görüşmeleri

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TAHRAN, 31 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakan, çarşamba günü İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmesinde İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin tutumunu ayrıntılı şekilde anlattı.

İran'ın ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarları doğrultusunda her zaman diyaloğa hazır olduğunu belirten Erakçi, nükleer müzakerelerin geçmişte de aynı temelde yürütüldüğünü ifade etti.

Erakçi, aynı gün Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde Polonya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında İran ile AB arasındaki "yapıcı" etkileşimin teşvik edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sikorski ise ikili ilişkileri "dostane" olarak niteleyerek, nükleer meselelere ilişkin olanlar da dahil olmak üzere İran ile AB arasındaki mevcut sorunların çözülmesi temennisini dile getirdi.

Erakçi çarşamba günü ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Erakçi ve Grossi'nin görüşme sırasında ikili işbirliğini sürdürme kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.