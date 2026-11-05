İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla bölgesel barışı ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik sürece ilişkin konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi ile Busaidi, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik süreç hakkında istişare etti.