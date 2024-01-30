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İran Dışişleri Bakanı: Gazze'deki savaşın çözümü siyasi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: Gazze'deki savaşın çözümü siyasi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki savaşın ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu belirtti. Abdullahiyan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi yaşamının sona erdiğini ifade etti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi İrevani ise ülkesinin bölgede hiçbir fert veya grubun eyleminden sorumlu olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı: Gazze\'deki savaşın çözümü siyasi
30.01.2024 - 10:49,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı.

İran Dışişleri Bakanı, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"İran, bölgede hiçbir fert veya grubun eyleminden sorumlu değildir"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise ülkesinin bölgede hiçbir fert veya grubun eyleminden sorumlu olmadığını ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İrevani, " Irak, Suriye veya başka bir yerde olsun, doğrudan veya dolaylı hiçbir grup İran'a bağlı veya kontrolü altında değildir. İran, bölgede hiçbir fert veya grubun eyleminden sorumlu değildir." dedi.

Dönem başkanlığını Fransa'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan bildiride, İran'ın Irak ve Suriye'de bazı silahlı grupları ABD personeli ve üslerine yönelik saldırılara yönlendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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