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İran Dışişleri Bakanı: Türkiye ve İran arasında yeni bir sayfa açıldı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: Türkiye ve İran arasında yeni bir sayfa açıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyaretinin ve sonuçlarının, Türkiye ve İran arasında ikili ve bölgesel işbirliği alanında 'yeni bir sayfanın başlangıcı' olduğunu ifade etti. İki ülke liderleri arasında ticaret, yatırım, ekonomi, kültür, turizm, sınır güvenliği ve terörle mücadele dahil birçok anlaşmaya imza atıldı.

İran Dışişleri Bakanı: Türkiye ve İran arasında yeni bir sayfa açıldı
25.01.2024 - 20:12,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyaretinin ve sonuçlarının, Türkiye ve İran arasında ikili ve bölgesel işbirliği alanında "yeni bir sayfanın başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine dün Ankara'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi.

İranlı Bakan, iki ülke liderleri arasındaki görüşmelerde, ticaret, yatırım, ekonomi, kültür, turizm, sınır güvenliği ve terörle mücadele dahil birçok anlaşmaya imza atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret ve sonuçları, iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından liderlerin huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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Türkiye, İran, Kültür, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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