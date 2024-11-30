İran Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.