İran Dışişleri Bakanı, Ummanlı mevkidaşıyla Yemen'deki gelişmeleri telefonla ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi bölgesel meseleler ve Yemen'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erakçi ve Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel meseleler, Yemen'de yaşanan son gelişmeler ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli çözüm yolları gibi konular ele alındı.