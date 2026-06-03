İran'dan Rubio'nun suikast iddiasına ret - Son Dakika
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İran'dan Rubio'nun suikast iddiasına ret

03.06.2026 11:34
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının Trump'a suikast planladığı iddiasını reddetti ve ABD'yi savaş suçlarıyla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Kongre'deki konuşmasında bir İran ajanının, Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine dair ifadelerine tepki gösterdi.

ABD'nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatan Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Rubio'nun suikast iddiasına ret - Son Dakika

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