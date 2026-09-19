İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin suçlamalarına Tanah özdeyişiyle karşılık verdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin suçlamalarına Tanah özdeyişiyle karşılık verdi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin suçlamalarına X'teki hesabından Tanah'taki bir özdeyişle karşılık verdi. Bekayi, ABD'nin İran'a atfettiği suçların birçoğunu aslında ABD'nin işlediğini savunarak 'Saptırma ve gerçeklerden kaçma pek de şaşırtıcı değil.' dedi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarına Tanah metni üzerinden cevap verdi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin İran'a yönelik suçlamaları hakkında, "Kötüler kendisini kovalayan olmasa bile kaçar." şeklindeki Tanah'ın özdeyişler metni üzerinden cevap verdi.

ABD'nin İran'a atfettiği suçların birçoğunu bizzat ABD'nin işlediğini ve yine ABD'nin kendisini tarif ettiğini söyleyen Bekayi, "Saptırma ve gerçeklerden kaçma pek de şaşırtıcı değil." dedi.

Tanah, Yahudiliğin ana kutsal metinlerinin tamamını oluşturan 24 kitaptan oluşan yazılı koleksiyona verilen isim.

Kaynak: AA
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