İran donanması, Hürmüz Boğazı\'nda alev alan tankerin mayına çarptığını açıkladı

İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda alev alan tankerin mayına çarptığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgeden geçmeye çalışan ve takip sistemlerini kapatan tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirdi. Donanma, kuralları ihlal eden gemiler için bölgenin güvensiz olduğunu, Silahlı Kuvvetlerle koordinasyon gerektiğini vurguladı.
TAHRAN, 28 Ekim (Xinhua) -- İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "yasak bölgeden" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi.
İran ordusunun internet sitesinde salı günü yayımlanan açıklamada, takip sistemlerini kapatan tankerin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "güvenli olmayan bölgede" deniz mayınlarına çarpması sonucu hasar gördüğü belirtildi.
Hürmüz Boğazı'nın kuralları ihlal ederek geçmeye çalışan gemiler için kapalı ve güvensiz olmaya devam ettiğini yineleyen donanma, gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'yle gerekli koordinasyonu sağlaması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Xinhua
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