İran Donanmasından Hürmüz Boğazı'nda Geçiş İzni

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Hürmüz Boğazı'nda trafik için izin alınması ve koordinasyon sağlanması zorunludur. Daha önce de duyurulduğu gibi diğer güzergahlardan geçiş bir ihlal olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır."

Öte yandan dün gece birkaç geminin navigasyon sistemlerini kapatarak izinsiz olarak Basra Körfezi'ne girmeye çalıştığı ancak donanmanın uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldıkları aktarıldı.