İran Ekonomik Baskılara Karşı Kararlı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin sorunların çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek, ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası'nda ekonomistlerle bir araya gelen Pezeşkiyan, ABD ile sorunun diplomatik çözüm ihtimalini ve bu ülkenin ekonomik baskılarını değerlendirdi.

Ekonomik baskılara karşı geri adım atmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, hükümetin ekonomi alanındaki kurumlarının öngördüğü tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Pezeşkiyan, "Temel prensibimiz, etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmektir ancak aynı zamanda, bugüne kadar yaptığımız gibi ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, ekonomik baskılara karşı da kararlı duracağız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin "savaşta hiçbir şey başaramadığı gibi İran'ın ekonomik baskıya da boyun eğmeyeceğini" savundu.