İran, Enerji Tesislerini Hızla Topardı
İran, Enerji Tesislerini Hızla Topardı

22.05.2026 20:11
İran Petrol Bakanı, ABD ve İsrail saldırılarından sonra halkın yakıt verimliliğine destek vermesini istedi.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji tesislerine saldırması sonrasında hızla toparlandıklarını ancak yakıtın verimli kullanılması konusunda halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Paknejad, ülkedeki yakıt kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar sırasında Tahran'daki bazı doğal gaz tesisleri, depolama tankları ve yakıt tedarik zincirini hedef aldığını hatırlattı.

Kaybedilen tesislerin çoğunun hızla geri kazandırıldığını söyleyen Paknejad, "40 günlük savaşta kaybettiklerimizin çoğunu hızla geri kazandık ancak yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

