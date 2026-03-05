İran Kara Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan güçlerinin karargahına İHA'larla saldırı düzenledi.
Saldırıda hedeflere önemli hasar verildiği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › İran, Erbil'deki Amerikan Karargahını Vurdu - Son Dakika
