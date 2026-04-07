İran, Fransızlardan İki Vatandaşı Serbest Bıraktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Fransızlardan İki Vatandaşı Serbest Bıraktı

07.04.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Fransa'nın tutuklu vatandaşını serbest bırakması karşılığında iki Fransız vatandasını serbest bıraktı.

İran'ın, Fransa'da tutuklanan bir vatandaşının serbest bırakılması ve Paris'in Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekmesi karşılığında 2 Fransız vatandaşını serbest bıraktığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan iki Fransa vatandaşı serbest bırakıldı.

Haberde, "Tahran ve Paris arasında varılan anlaşmaya göre, Fransa hükümetinin, iki Fransız vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, Fransa'da tutuklu bulunan Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılmasını ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekmeyi taahhüt ettiği" aktarıldı.

"Fransız istihbarat servisi adına casusluk yapmak", "ülke güvenliğine karşı suç işlemek için bilgi toplamak" suçlamasıyla 2022 yılında mahkum edilen Cécile Kohler ve Jacques Paris üç buçuk yıllık tutukluluğun ardından bugün serbest bırakıldı ve birkaç saat önce İran'dan ayrıldı.

Anlaşmaya göre, Şubat 2026'da sosyal medyada terörizme teşvik etmek suçlamasıyla Fransa'da hapse atılan İran vatandaşı Mehdiye İsfendiyar serbest bırakılacak ve Fransa Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekecek.

IRNA, Fransız hükümetinin geçtiğimiz günlerde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İran aleyhindeki şikayetini resmen geri çektiğini ve İsfendiyari'nin, Tahran ve Paris arasında yapılan bir anlaşma uyarınca birkaç hafta önce serbest bırakıldığını ve istediği zaman İran'a dönebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Fransız, Güncel, Fransa, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:46:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.