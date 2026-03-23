Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Füze Saldırısı: Aşkelon'da Şarapnel İnişi

23.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan gelen füzeler, İsrail'in Aşkelon kentine şarapnel düşmesine yol açtı, ölü ya da yaralı yok.

TEL İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentinde iki bölgeye şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin önlem almak için devrede olduğunu duyurdu.

İran'dan yapılan misillemenin ardından "Büyük Tel Aviv" olarak isimlendirilen Gush Dan ve güneydeki Aşkelon kentinin yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın belirli bölgelerinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm yolcular güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, misilleme tehdidi altındaki bazı bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı gönderilmeksizin sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından Aşkelon'da iki bölgeye şarapnel parçalarının düştüğü belirtilen haberde, isabet eden şarapneller nedeniyle kentteki bir binanın hasar aldığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:16:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.