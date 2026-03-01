İran Füzesinin İsrail'e Saldırısı: 4 Ölü

(ANKARA) - İran'a ait balistik füzenin İsrail'in merkezindeki Beyt Şemeş kentine isabet etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre batısında bulunan kente doğrudan isabet eden füzenin can kaybına yol açtığı bildirildi.

MDA Sözcüsü Zaki Heller, İsrail basınına yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İsrail Ordusu, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tahliyesi için helikopter desteği sağlandığını duyurdu.

Acil durum servislerinin verdiği bilgiye göre, Kudüs yakınlarında bira konut binasına isabet eden füze nedeniyle yaklaşık 20 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Ağır yaralananlar arasında 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve saldırının gerçekleştiği noktadan yoğun duman yükseldiği görüldü. Yetkililer, saldırının İran'ın son misilleme dalgaları sırasında İsrail'de kaydedilen nadir doğrudan isabetlerden biri olduğunu ifade etti.