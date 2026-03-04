İran Gemisi Hint Okyanusu'nda Battı - Son Dakika
İran Gemisi Hint Okyanusu'nda Battı

04.03.2026 19:24
Sri Lanka açıklarında batan 'IRIS Dena' gemisinde 87 ceset bulundu, 32 kişi kurtarıldı.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait "IRIS Dena" gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath???????, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullandı.???????

"IRIS Dena"

Associated Press'in (AP) haberine göre, İran'ın en yeni savaş gemilerinden biri olan "IRIS Dena"nın, derin sularda devriye gezen "Moudge" sınıfı bir fırkateyn olduğu biliniyor.

Buna göre, geminin ağır silahlar, karadan havaya füzeler, gemi savar füzeler ve torpidoların yanı sıra bir helikopter de taşıyabildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Sri Lanka, Güvenlik, Güncel, İran, Kaza, Son Dakika

