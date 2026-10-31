İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi kritik altyapılar için pasif savunma istedi

TAHRAN (AA) – İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, "Kritik altyapıların ve varlıkların pasif savunma tedbirleri kapsamında korunması zaruridir." dedi.

Abdullahi, İran lideri Mücteba Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından pasif savunmaya ilişkin mesajlar verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından çıkarılan derslerin pasif savunmanın önemini ortaya koyduğunu dile getiren Abdullahi, "Savaş ve kriz durumlarında kritik altyapıların ve varlıkların pasif savunma tedbirleri kapsamında korunması zaruridir." ifadelerini kullandı.

İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapıyor.

Pasif Savunma Daimi Komitesi'nin aldığı kararlar, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanmasının ardından tüm askeri, sivil, kamu ve yarı kamu kuruluşları için bağlayıcı hale geliyor.