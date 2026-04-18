İran Hava Sahası Yeniden Açıldı
İran Hava Sahası Yeniden Açıldı

18.04.2026 10:45
İran, doğu hava sahasını ve bazı havalimanlarını uluslararası uçuşlara açtı.

(ANKARA) - İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının bir bölümünün ve bazı havalimanlarının bu sabah itibarıyla yeniden açıldığını duyurdu.

İran devlet haber ajansı üzerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kesimindeki hava sahasının, İran üzerinden transit geçiş yapan uluslararası uçuşlara açıldığı bildirildi. Açıklamada, uçuş operasyonlarının kademeli olarak yeniden başlayacağı ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı hava saldırılarının ardından hava sahasını kapatmıştı.

