İran, hava yolu şirketlerine batı uçuşları için uyarı yayımlamayacak

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İran, hava yolu şirketlerine ülkenin batısındaki uçuşlar için uyarı yayımlanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, "Sivil Havacılık Kurumunun, İran'ın batısı için uçuş güvenliği uyarısı vereceği haberi dedikodular arasında dolaşıyor ancak böyle bir uyarı yok." dedi.

Basında, İran'da hava yolu şirketlerine ülkenin batısındaki uçuşlar için NOTAM yayımlanacağına dair haberler yer almıştı.