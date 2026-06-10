İran: Helikopter Kasten Düşürülmedi - Son Dakika
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İran: Helikopter Kasten Düşürülmedi

10.06.2026 00:46
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İran, Hürmüz Boğazı'ndaki düşen ABD helikopterinin kasten hedef alınmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylediği bildirildi.

İsmi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini kaydetti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, düşürülen helikopterin İran tarafından vurulduğuna atıf yaparak, "Hürmüz Boğazı'nda bir ABD helikopterini vurup şeytana bir tokat daha atan savaşçının elini öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rezai, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının bir savaş eylemi olduğunu ve yine ABD'nin düşürülen helikoptere karşılık İran'a saldırı düzenlerse hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Rezai'nin aksine İranlı askeri bir kaynak, ülkesinin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nda havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmediği ve ABD'nin düşürülen helikopteri gerekçe göstererek İran'a saldırması halinde kesin bir cevapla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Trump'a yanıt olarak paylaştığı mesajında, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" ifade ederek, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran: Helikopter Kasten Düşürülmedi - Son Dakika

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