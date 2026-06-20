İran Heyeti Zürih'te Terörle Mücadele Görüşmeleri Yapıyor

Mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İsviçre'nin Zürih kentine giden İran heyetinde, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bulunduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsviçre'ye giden "Minab 168" isimli İran heyetinde kimlerin yer aldığına ilişkin detayları paylaştı.

Yayınlanan haberde, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere Zürih kentine giden heyette İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Erakçi'nin yer aldığı belirtildi.

Kalibaf ve Erakçi'ye, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile İran Petrol Bakanlığı Yardımcısı ve Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Burd'un eşlik ettiği duyuruldu.????