İran, Hindistan Gemilerine Geçiş İznini Reddetti

İran'ın " Hindistan'a ait petrol taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği" öne sürülürken, Tahran'dan bir kaynak söz konusu iddiayı yalanladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, enerji arzı sebebiyle endişe konusu olmaya devam ediyor.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, "İran'ın Hindistan bandıralı en az 2 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine izin verdiği" iddiaları, yerel basında geniş yer buldu.

Tahran'dan ismi paylaşılmayan bir kaynak ise NDTV'ye yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.