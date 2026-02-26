İran, Hollanda Diplomatına İtirazda Bulundu - Son Dakika
İran, Hollanda Diplomatına İtirazda Bulundu

26.02.2026 11:56
İran, Hollanda'nın Tahran Büyükelçiliği diplomatının yasaklı madde sokma girişimine itiraz etti.

İran, Hollanda'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, dokunulmazlık hakkından faydalanarak İran'a yasaklı madde/ürün sokmaya çalışması hakkında Hollanda makamlarına itirazda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın yasa dışı faaliyeti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu diplomatın, İran yasalarına göre ithalatı ve kullanımı yasak olan malzemeleri ülke içine sokmaya çalışmasından dolayı Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Emil Frederic Dupont'a şiddetli itirazların iletildiği belirtildi.

Bakanlık, diplomatın, 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde yer alan "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir." şeklindeki 41. Maddesi'ne aykırı hareket ettiğine dikkati çekti.

Açıklamada bu kapsamda yine aynı sözleşmenin 36. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na göre diplomatın bagajına el konulduğu vurgulandı.

İran, 28 Ocak'ta Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Hollandalı bir diplomatın bagajına el koymuştu.

Bunun üzerine Hollanda, diplomatik dokunulmazlığın ihlal edildiği gerekçesiyle İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan haberlerde diplomatın bagajında "Starlink uydu terminali" bulunduğu iddiası yer almıştı.???????

Kaynak: AA

Diplomasi, Hollanda, Güvenlik, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

