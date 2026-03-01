İran Hükümeti'nden Misilleme Uyarısı - Son Dakika
İran Hükümeti'nden Misilleme Uyarısı

01.03.2026 06:43
İran, Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapılacağını ve cezasız kalmayacağını açıkladı.

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

