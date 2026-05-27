İran Hürmüz Boğazı\'nda 25 Gemiyi Korudu

27.05.2026 10:43
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan 25 geminin geçişini koruma altında sağladı.

TAHRAN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte 25 geminin donanmaya bağlı kuvvetlerle koordineli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te salı günü yayımlanan açıklamada, geçiş izni verilen ve aralarında petrol tankerleri, ticari gemiler ile konteyner gemilerinin de bulunduğu 25 geminin, Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin koruması altında boğazdan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, donanma kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı üzerinde "kararlılıkla akıllı kontrol" uyguladığı ifade edilirken, her türlü "saldırganlık eylemine güçlü ve yıkıcı bir karşılık" verileceği uyarısında bulunuldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran topraklarına yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sıkılaştıran İran, bu tarihten itibaren İsrail ve ABD gemilerinin ve bu ülkelerle bağlantılı gemilerin boğazdan güvenli geçişini yasaklamıştı.

Boğazda deniz ablukası uygulama kararı alan ABD ise İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin boğazdan geçişini engelliyor.

Kaynak: Xinhua

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
