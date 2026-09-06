İran, Hürmüz Boğazı'nda hedef aldığı gemilerin görüntülerini ilk kez yayımladı
İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan ve şüpheli manevralar yapan ticari gemilerin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı görüntüleri ilk kez paylaştı. Görüntülerdeki gemilerin hangi tarihte vurulduğu ve aidiyeti ise açıklanmadı.
İran, çeşitli zaman aralıklarında Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rota dışından geçmeye çalışan ve bu gerekçeyle hedef alınan gemilerin görüntülerini yayımladı.
İlk kez yayımlanan görüntülerde, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan geçmeye çalışan veya şüpheli manevralarda bulunan bazı ticari gemilerin insansız hava araçları ile hedef alındığı görüldü.
Görüntülerde yer alan gemilerin hangi tarihlerde vurulduğu ve hangi ülkelere ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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