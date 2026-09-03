İran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 11 gemiyi kara listeye alarak sayıyı 56'ya çıkardı - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 11 gemiyi kara listeye alarak sayıyı 56'ya çıkardı

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İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarını ihlal eden 11 gemiyi daha kara listeye aldı ve toplam liste 56'ya yükseldi. Listeye alınan gemiler, gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak ve bu gemilerle işbirliği yapanlar da kara listeye eklenecek.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve "kurallara uymayan" 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurarak, gelecekte Boğaz'dan geçmek isteyen adı geçen gemilerin "para cezası, alıkonulma veya el koyma" cezalarıyla karşılaşacağını bildirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yönetmek için kurduğu "Fars Körfezi Boğaz Yönetimi" (PGSA) adlı kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, kara listeye "kurallara uymayan" 11 gemi daha eklendi ve toplam kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya ulaştı.

PGSA internet sitesinde, "Hürmüz Boğazı için İran protokollerini ihlal eden gemiler, gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan diğer gemilerin de kara listeye alınacağı bilgisi verildi.

Son güncellemeyle birlikte İran, 2 Eylül itibarıyla aralarında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ADNOC Logistics, onun iştiraki Navig8 ve Suudi Bahri şirketlerinin de bulunduğu LNG, LPG ve ham petrol tankerlerinden oluşan toplam 56 gemiyi kara listeye almış oldu. Listede Çin ile bağlantılı 2 geminin de olması dikkati çekti.

İran, 24 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nda "seyir kurallarını ihlal eden" 45 tankeri kara listeye aldığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 11 gemiyi kara listeye alarak sayıyı 56'ya çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 11 gemiyi kara listeye alarak sayıyı 56'ya çıkardı - Son Dakika
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