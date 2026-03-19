İran Hürmüz Boğazı\'ndan Geçiş Ücreti Alacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için geçiş ücreti ödemelerini zorunlu kılacak yasa tasarısı hazırlıyor.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına yönelik bir düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi. Konuya ilişkin yasa tasarısının Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

HÜRMÜZ İÇİN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'nın bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Söz konusu düzenlemenin, boğazın kullanımına yönelik yeni kurallar getirmesi bekleniyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ VE VERGİ ALINACAK

Tasarıya göre, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" ifade edildi.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, uluslararası deniz taşımacılığı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir, "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız" dedi.

GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık Tahran yönetiminin misilleme adımları devam ediyor. Bu süreçte Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:28:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.