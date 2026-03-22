İran, Hürmüz Boğazı'ndan Geçişte 2 Milyon Dolar Ücret Aldı

Milletvekili Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı'nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran'ın gücünü gösterdiğini savundu.