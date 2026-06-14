İran, Hürmüz Boğazı'nı Gemi Geçişlerine Kapatıyor - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nı Gemi Geçişlerine Kapatıyor

İran, Hürmüz Boğazı\'nı Gemi Geçişlerine Kapatıyor
14.06.2026 10:01
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İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere geçiş yasağı getirdi, caydırıcı önlemler alacak.

LONDRA, 14 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları'na bağlı donanma birlikleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden gemileri boğazdan geçmemeleri konusunda uyardı.

Boğaz yakınlarında bulunan bir ticari geminin mürettebatı tarafından Xinhua'ya iletilen telsiz kaydında, İran donanmasının Basra ve Umman körfezlerinde seyreden tüm gemilere Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığı ve talimata uymayan gemilere kararlı şekilde karşılık verileceği yönündeki uyarısı duyuluyor.

Mesajda, mürettebatın can güvenliği ve gemilerin seyir emniyeti için ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilikte bulunulmaması gerektiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile barış anlaşmasının pazar günü imzalanmasının planlandığını ve hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılacağını söylemişti.

ABD ordusu cuma günü Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan İran'a ait çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nı Gemi Geçişlerine Kapatıyor - Son Dakika

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