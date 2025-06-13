İran Hürmüz Boğazı'nı Gemilere Kapattı

(ANKARA)- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurdu.

İsrail'in Tel-Aviv şehrini balistik füzeler ile vuran İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. Açıklamada, "Başka bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor" ifadelerine yer verildi.

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.